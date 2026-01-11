Синди Кроуфорд похвасталась фигурой в облегающем платье

Супермодель 1990-х Сидни Кроуфорд продемонстрировала фигуру в облегающем платье. Фото опубликовано на сайте Page Six.

© globallookpress

59-летняя Сидни Кроуфорд посетила церемонию вручения премии Women's Wear Daily's, которая прошла 9 января в Лос-Анджелесе. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия бордовое облегающее платье на одно плечо и босоножки на каблуках. Манекенщица дополнила наряд серьгами-кольцами, золотым клатчем и часами. Звезде подиумов уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с коричневыми тенями, стрелками и розовой помадой.

© globallookpress

Среди гостей мероприятия также были Деми Мур, Эмили Блант, Минди Калинг, Пэрис Хилтон и другие знаменитости.

В сентябре Синди Кроуфорд стала героиней выпуска журнала Palm Springs Life Magazine. На обложке супермодель предстала в бежевом тренче на голое тело и черных солнцезащитных очках. Манекенщице уложили волосы в высокий пучок и сделали макияж в нюдовых тонах. На другом фото звезда подиумов предстала в белой полосатой рубашке, черных колготках и серьгах-кольцах. Она стояла в доме на фоне панорамного окна.