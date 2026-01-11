Гвинет Пэлтроу высмеяли из-за выхода в необычных брюках

Голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу раскритиковали за выход на публику в «мятых» брюках. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Гвинет Пэлтроу стала гостьей вечера, организованного в преддверии церемонии вручения кинопремии BAFTA в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для закрытого светского мероприятия белую рубашку, черный жакет, брюки с эффектом мятой ткани и туфли на каблуках. Артистке уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными тенями.

© Газета.Ru

Однако интернет-пользователи не оценили внешний вид Гвинет Пэлтроу и раскритиковали ее за брюки.

«Гвинет Пэлтроу — просто катастрофа. Эти штаны! Фу!», «О чем думала Гвинет, когда надевала этот наряд? Ты выглядишь совершенно нелепо», «Бедная Гвинет, дайте ей утюг!» — писали читатели Daily Mail.

В декабре 53-летняя Гвинет Пэлтроу вместе с дочерью Эппл Мартин и сыном Мозесом Мартином посетила премьеру фильма «Марти Великолепный», которая состоялась в Нью-Йорке. Актриса позировала перед фотографами в черном платье с разрезом до бедра и туфлях на каблуках. Артистка предстала на мероприятии с уложенными волосами и макияжем с красной помадой. 21-летняя Эппл Мартин вышла в свет в черном макси-платье Calvin Klein, в котором ее мать представляла фильм «Эмма» в 1996 году.