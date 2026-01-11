Елена Перминова вышла на публику в прозрачном топе

Бывшая жена российского миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова снялась в «голом» топе. Манекенщица опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

39-летняя Елена Перминова вышла на публику в оранжевом прозрачном топе, под который надела черный лиф. Модель добавила к образу коричневые облегающие брюки-клеш. Манекенщица была запечатлена с кудрявыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Звезда держала за руку сына Александра.

© Газета.Ru

В конце декабря Елена Перминова опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном облегающем мини-платье с вырезами на груди. Модель добавила к наряду кожаные высокие сапоги на каблуках. Бывшая жена Александра Лебедева позировала с распущенными волнистыми волосами в фотостудии.

До этого Елена Перминова опубликовала в личном блоге фото, где позировала в белом кружевном нижнем белье и с пышными крыльями ангела. Образ знаменитости дополнили кожаные мюли в тон. Экс-жена миллиардера Лебедева уложила волосы мягкими прядями и сделала легкий макияж.