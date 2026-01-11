Кейт Хадсон пришла на церемонию в вульгарном наряде

Голливудская актриса Кейт Хадсон продемонстрировала фигуру в «голой» блузке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

46-летняя Кейт Хадсон посетила вечер, организованный в преддверии церемонии вручения кинопремии BAFTA в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Голливудская актриса позировала перед фотографами в бежевой полупрозрачной блузке, под которую надела бюстгальтер в тон. Артистка добавила к образу черные широкие брюки с завышенной талией, туфли на каблуках, кольцо и массивные серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с коричневыми тенями и блеском для губ.

Среди гостей мероприятия также были Гвинет Пэлтроу, Эйми Лу Вуд, Кристен Стюарт, Тейана Тейлор и другие звезды.

В конце ноября Кейт Хадсон показала кадры, сделанные во время подготовки к премьере фильма «Песня звучит печально», в котором исполнила одну из главных ролей. На одном из фото актриса предстала в черном бюстгальтере, телесных трусах и колготках. Артистка стояла перед зеркалом с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и коричневой помадой.