Рэперша Лиззо кардинально сменила имидж

Похудевшая рэперша Лиззо (Lizzo, настоящее имя Мелисса Джефферсон) кардинально сменила имидж. Исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Лиззо сделала короткую стрижку и покрасила волосы в коричневый цвет. Рэперша позировала перед камерой в облегающем топе и золотых массивных серьгах-кольцах. Исполнительница держала в руках собаку.

В сентябре 2024 года Лиззо ответила на обвинения в похудении с помощью препарата для диабетиков «Оземпик», популярного у звезд.

«Когда вы, наконец, получаете обвинения в "Оземпика" после пяти месяцев силовых тренировок и диеты с дефицитом калорий», — написала она.

Исполнительница также назвала этот выпад наградой за месяцы, проведенные в спортзале.

В июле Лиззо продемонстрировала фигуру после похудения. Рэперша опубликовала фотографию, где позировала в топе-бандо и трусах. Знаменитость показала, как опустилась ее кожа и появились растяжки.

Недавно Лиззо пожаловалась на последствия приема Оземпика. Об этом она рассказала на платформе Substack.