Какие процедуры действительно помогают бороться с постакне

Постакне — одна из самых упрямых эстетических проблем. Пятна, рубчики, неровный рельеф, расширенные поры — все это может держаться годами и портить настроение даже при хорошем уходе. Однако же бороться с постакне можно не только лазерами — современная косметология предлагает целый арсенал инструментов, которые работают мягче, эффективнее и подходят тем, кому лазерные методы противопоказаны или просто не нравятся. Косметолог Ирина Горлова поделилась подробностями.

© Unsplash

Химические пилинги средней силы

Пилинги на основе салициловой, гликолевой, миндальной или ТСА-кислоты отлично выравнивают поверхность кожи, уменьшают пигментацию, разглаживают мелкие рубцы и плотные пятна.

«Они запускают обновление клеток, ускоряют отшелушивание и делают цвет лица ровнее уже через несколько процедур. Пилинги средней силы особенно полезны, если постакне сопровождается забитыми порами и остаточными воспалениями», — рассказывает эксперт.

Микронидлинг (коллагеновая индукционная терапия)

Тонкие иглы создают микроканалы в коже, стимулируя собственный коллаген и эластин. Со временем рубцы становятся менее глубокими, плотность кожи увеличивается, а текстура заметно выравнивается. Эта процедура — находка для тех, у кого «лунки» после акне, но лазеры вызывают повышенную чувствительность или требуют длительного восстановления в силу разных причин.

Биоревитализация и «умные» мезококтейли

Инъекции гиалуроновой кислоты, аминокислот, витаминов и пептидов помогают восстановить упругость, ускорить регенерацию и улучшить общий тон кожи. При регулярности уходят следы усталости и тусклости, а пятна постакне светлеют быстрее. Особенно хорош этот метод в сочетании с микронидлингом или пилингами — кожа реагирует комплексно, и результат получается гораздо выразительнее.

Фракционный RF-микронидлинг

Комбинация микроигл и радиочастотного прогрева работает глубже и мощнее классического микронидлинга.

«Тепло сокращает коллагеновые волокна, подтягивает кожу, улучшает рельеф и осветляет поствоспалительные пятна. RF-микронидлинг дает выраженный эффект при атрофичных рубцах — тех самых некрасивых провалах, которые сложнее всего поддаются коррекции», — утверждает врач.

Фототерапия (IPL)

Для тех, у кого постакне проявляется в виде устойчивой красноты, сосудистой сетки или бурых пятен, IPL — один из самых деликатных вариантов. Свет разрушает избыточный меланин и уменьшает сосудистые изменения, в результате кожа становится ровнее. Метод подходит для пациентов, которые боятся травматичных процедур, но хотят быстрого визуального улучшения.