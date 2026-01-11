Даем вторую жизнь нелюбимым духам

Спорим, вам когда-нибудь дарили духи, которые совершенно не зашли. Или вы долго пользовались любимым ароматом, но в один из дней он вам надоел. Выкидывать — жалко, да и вы вообще видели цены на парфюм? Ладно 5 тысяч рублей, а если все 30—50? Понимаем, первое, что многим пришло в голову — можно же продать! А можно и не продавать, дав аромату вторую жизнь в вашем доме. Способов очень много, можно поэкспериментировать с разными и оставить подходящие для вас.

© Unsplash

Парфюм для дома

Если духи не подходят вашей коже или перестали вам нравится на вас, пусть работают в помещении. Духами можно ароматизировать постельное белье, занавески, полотенца, пледы, диванные подушки, другой текстиль. Слишком много пшиков делать не нужно, достаточно парочки. Также вы можете сделать из духов свой собственный диффузор: налейте в миску воды, капните пару капель духов и поставьте рядом с обогревателем или батареей. Аромат будет ненавязчиво наполнять квартиру.

Ароматизация шкафа с одеждой

Этим лайфхаком многие пользовались еще в Советском Союзе. Правда, использовали не разонравившиеся духи, а когда их уже почти не оставалось во флаконе. Последний ставили в шкаф с одеждой без крышки. Аромат был ненавязчивым, белье приятно пахло. Да и моли не нравилось подобное соседство, поэтому она быстро ретировалась из квартиры.

Парфюмерный след на бумаге

Оставляете домашним милые записочки на холодильнике? Или готовите кому-нибудь подарок? Пшикните парфюмом в воздух и проведите листом записки, открыткой, упаковочной бумагой, блокнотом через ароматное облако. Бумага впитает аромат и сохранит его надолго. Адресат же получит послание с вашим ароматом и будет долго вас вспоминать.

Ароматизация елочных игрушек или статуэток

Достаточно капнуть парфюмом на деревянную игрушку или глиняную статуэтку, чтобы материал впитал в себя аромат и разносил его по квартире. Вы получаете стильный диффузор своими руками без лишнего захламления пространством бутылочками.

Поиграйте в парфюмера

Если вам совсем не нравится аромат даже не на себе, можно попробовать его переделать, поиграть с нотками и шлейфом. Для этого вам понадобятся любимые эфирные масла или ароматические отдушки (лучше брать те, которые уже присутствуют в пирамиде). Например, в аромате есть фруктовые или свежие нотки, но их перебивают восточные или древесные. Вы можете усилить нужные вам аккорды, нивелировав тяжелые. Все смешивания и эксперименты лучше проводить в отдельной таре, чтобы случайно совсем не испортить духи. И по возможности начинайте с малых объемов.

Аромат для волос

На самом деле, на восприятие ароматов влияет множество вещей: от температуры тела и гормонального фона в конкретный момент до погоды за окном. Если вам не нравится, как звучит аромат на коже, можете попробовать нанести его на волосы. Возможно, он будет пахнуть совсем иначе. Сбрызните парфюмом расческу и расчешите пряди. Волосы будут приятно пахнуть весь день. Особенно такой способ может зайти людям, которые много готовят и их волосы пахнут едой.

Попробуйте наслаивание

Наслаивание нескольких ароматов — настоящий тренд. Наверняка, у вас ни один парфюм, а несколько. Вы можете прямо на себе миксовать их и искать компромисс. Например, цитрусовые ароматы хорошо освежают восточные композиции, удаляя из последних «удушающий эффект». Не бойтесь экспериментировать, возможно, вы вообще составите персональный аромат, которого вообще ни у кого больше не будет.

Используйте в интерьере

Практически все духи выпускаются в очень красивых флакончиках, которыми невозможно не любоваться. Вы можете вообще не пользоваться духами, но поставить их на самое видное место в качестве декора. И вы можете смело разрешать гостям пользоваться вашими духами, если они попросят. Мало ли, собираетесь с подругами в кино, ресторан или театр, одна забыла парфюм, а у вас вот как раз стоит на самом видном месте. И вы доброе дело сделали, и духи постепенно будут заканчиваться.

Сделайте свечу

Если у вас есть свеча без аромата, можете сделать из нее ароматическую версию. Достаточно растопить немного воска сверху и добавить пару капель духов. Парфюм не будет гореть, как эфирное масло, но при нагреве будет отдавать запах. Только в духах не должно быть спирта, иначе есть риск сильного воспламенения.