Что включить в рацион, чтобы ногти росли крепкими и гладкими

Состояние ногтей — это веками известный восточным целителям и западным медикам маркер питания, уровня стресса, гормонального фона и качества сна. И если пластина слоится, становится мягкой или ломается на ровном месте, первое, на что стоит посмотреть, — это рацион. Есть продукты, которые действительно помогают им восстанавливаться. Нутрициолог Елена Мухина рассказала об источниках тех веществ, без которых здоровая ногтевая пластина невозможна.

© Unsplash

Красное мясо и печень — главный ресурс железа

Железо — один из ключевых минералов для плотности и роста ногтей. Его дефицит часто проявляется в виде ломкости, появления поперечных борозд и ложкообразных ногтей.

«Красное мясо, печень, индейка — самые понятные и легкоусвояемые источники. Они помогают насыщать ткани кислородом и ускоряют рост здоровой ногтевой пластины. Важно сочетать их с продуктами, богатыми витамином С, — так минерал усваивается лучше», — говорит эксперт.

Яйца — биотин и полный набор аминокислот

Яйца — едва ли не идеальный продукт для ногтей. В них есть биотин, который отвечает за прочность и гладкость пластин, а также белок, из которого организм синтезирует кератин. Регулярное употребление яиц помогает уменьшить ломкость и ускорить рост. А еще в желтке содержатся полезные жиры, которые улучшают гидратацию и блеск ногтей.

Орехи и семечки — цинк, витамин Е и омега-жиры

Миндаль, грецкие орехи, фундук, семечки подсолнуха и тыквы — маленькие суперфуды для ногтей.

«Цинк поддерживает процесс деления клеток, отвечающих за рост ногтевой пластины, а витамин Е улучшает кровообращение в тканях. Омега-жирные кислоты уменьшают сухость и предотвращают расслоение. Достаточно горсти в день, чтобы ногти начали выглядеть плотнее и живее», — объясняет эксперт.

Лосось и другая жирная рыба — источник омега−3 и витамина D

Жирная рыба укрепляет не только сердце, но и ногти. Омега−3 улучшает эластичность, защищает от пересушивания и делает пластину менее хрупкой. Витамин D помогает кератину формироваться правильно — без тонких, ломких участков. Лосось, скумбрия, сардины — идеальный вариант для тех, у кого ногти легко ломаются или растут очень медленно.

Зеленые овощи — фолиевая кислота и магний

Шпинат, брокколи, руккола и другие темно-зеленые овощи содержат фолиевую кислоту, которая необходима для обновления клеток ногтевой матрицы. Магний помогает снижать стресс — частую причину ломкости и истончения. Плюс зеленые овощи богаты антиоксидантами, которые защищают ногти от окислительных процессов и улучшают их общий вид. Регулярная зеленая тарелка — отличный способ поддерживать ногти изнутри без добавок.