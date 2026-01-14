Стоит ли тратиться на искусственную шубу

Современные искусственные шубы сильно отличаются от тех, что продавались 15–20 лет назад. В последние годы они стали особенно популярны, однако характеристики таких изделий сильно различаются в зависимости от материалов и технологии производства. «‎Рамблер» расскажет о преимуществах искусственных шуб, материалах, уходе, сроке службе и актуальных трендах.

© Дегирез/iStock.com

Из каких материалов делают искусственные шубы?

Основу искусственного меха чаще всего составляют полиэстер и акрил. Эти материалы формируют ворс — именно он отвечает за внешний вид, мягкость и пушистость шубы. Полиэстер более износостойкий, акрил — мягче и визуально ближе к натуральному меху. В дорогих моделях ворс делают разной длины и толщины, чтобы мех выглядел более натуральным.

Основание, на которое крепится ворс, обычно выполнено из плотной текстильной сетки. От ее качества зависит, будет ли мех со временем «лезть» или останется на месте. В дешевых шубах основа слабая — из-за этого ворс быстро редеет.

Отдельный элемент — утеплитель. Хорошие искусственные шубы почти всегда имеют дополнительный слой синтетического утеплителя (например, холлофайбер или аналог). Именно он отвечает за тепло, а не сам мех.

Главные преимущества

1. Цена

Даже качественная искусственная шуба обычно стоит в разы дешевле натуральной. При этом визуально разница заметна все меньше — особенно если речь идет о городских условиях, а не экстремальных морозах.

2. Легкость

Искусственные шубы заметно легче натуральных, особенно в длине миди и макси. Это снижает нагрузку на плечи и делает изделие удобным для повседневной носки. Они подходят для активного городского образа жизни, общественного транспорта и поездок.

3. Внешний вид

Натуральный мех сильно реагирует на влажность, перепады температуры и неправильное хранение. Искусственный мех в этом смысле проще: он меньше боится сырости, не пересыхает и не требует специальных условий хранения летом.

4. Простота в уходе

Большинство искусственных шуб допускают профессиональную химчистку без сложных процедур. Некоторые модели можно даже аккуратно стирать в домашних условиях — с натуральным мехом такое невозможно.

5. Этический фактор

Для многих это принципиальный момент. Искусственная шуба не связана с убийством животных, и этот аргумент все чаще становится решающим.

Насколько они теплые?

Важно понимать: тепло дает не мех, а утеплитель и крой. Плотный искусственный мех с хорошей подкладкой может быть комфортным при температуре до −10…−15 °C, а иногда и ниже — при условии, что под шубой есть теплый слой одежды.

Для сравнения:

дешевая искусственная шуба без утеплителя — это вариант для +5…0 °C;

качественная модель с утеплением — полноценная зимняя верхняя одежда;

натуральный мех выигрывает только при сильных морозах (−25 °C и ниже).

На что обращать внимание при выборе?

При покупке искусственной шубы внимательно смотрите на следующие параметры:

Толщина и плотность ворса. Чем плотнее мех, тем теплее и долговечнее вещь. Качество подкладки. Вместо дешевого полиэстера лучше выбирать плотные подкладочные ткани, которые добавляют тепла и комфорта. Маркировка материалов. Ищите изделия с пометками про рециркулированные волокна — это более экологичный вариант. Вид шубы. Длинные модели теплее, короткие — практичнее для активной городской жизни. Технология окраски. Натуральный и равномерный цвет часто говорит о более качественной обработке.

Срок службы и износ

Долговечность искусственной шубы зависит от качества ворса, плотности основы и условий эксплуатации. Недорогие изделия обычно сохраняют приемлемый внешний вид один–два сезона. Основные проблемы — скатывание ворса, его истирание в области плеч, локтей и по бокам.

Модели среднего ценового сегмента при аккуратной носке могут служить три–пять сезонов. Премиальные варианты из плотного искусственного меха — до шести–семи сезонов. Однако даже качественный искусственный мех со временем теряет первоначальную текстуру.

Ключевой враг долговечности — трение. Рюкзаки, тяжелые сумки на плече и постоянное сидение в машине ускоряют износ.

Актуальные тренды

Сейчас в моде:

Яркие цвета и блоки оттенков — не только коричневый и чёрный, но и малахитовый, сиреневый, бордовый.

Короткие шубки-косухи и укороченные модели — для города и путешествий.

Мех с длинным ворсом и фактурой «лайка» — выглядит роскошно.

Комбинированные модели — искусственный мех + утеплитель, спортивные элементы.

Уход и хранение

Искусственные шубы менее требовательны в уходе по сравнению с натуральными. Они не нуждаются в специальных климатических условиях хранения. Рекомендуется хранить изделие на широких плечиках, чтобы избежать деформации плечевой зоны.

Стирка в горячей воде и сушка на батарее недопустимы — это приводит к повреждению ворса. В случае загрязнений предпочтительна профессиональная химчистка с указанием типа материала. Допускается аккуратное расчесывание ворса мягкой щеткой после носки.

Искусственная шуба — практичный вариант зимней одежды при условии правильного выбора модели. Она отлично подходит для повседневного использования, не требует сложного ухода и стоит дешевле натурального меха.

