Стоит ли тратиться на искусственную шубу
Современные искусственные шубы сильно отличаются от тех, что продавались 15–20 лет назад. В последние годы они стали особенно популярны, однако характеристики таких изделий сильно различаются в зависимости от материалов и технологии производства. «Рамблер» расскажет о преимуществах искусственных шуб, материалах, уходе, сроке службе и актуальных трендах.
Из каких материалов делают искусственные шубы?
Основу искусственного меха чаще всего составляют полиэстер и акрил. Эти материалы формируют ворс — именно он отвечает за внешний вид, мягкость и пушистость шубы. Полиэстер более износостойкий, акрил — мягче и визуально ближе к натуральному меху. В дорогих моделях ворс делают разной длины и толщины, чтобы мех выглядел более натуральным.
Основание, на которое крепится ворс, обычно выполнено из плотной текстильной сетки. От ее качества зависит, будет ли мех со временем «лезть» или останется на месте. В дешевых шубах основа слабая — из-за этого ворс быстро редеет.
Отдельный элемент — утеплитель. Хорошие искусственные шубы почти всегда имеют дополнительный слой синтетического утеплителя (например, холлофайбер или аналог). Именно он отвечает за тепло, а не сам мех.
Главные преимущества
1. Цена
Даже качественная искусственная шуба обычно стоит в разы дешевле натуральной. При этом визуально разница заметна все меньше — особенно если речь идет о городских условиях, а не экстремальных морозах.
2. Легкость
Искусственные шубы заметно легче натуральных, особенно в длине миди и макси. Это снижает нагрузку на плечи и делает изделие удобным для повседневной носки. Они подходят для активного городского образа жизни, общественного транспорта и поездок.
Четыре способа освежить гардероб без покупки новой одежды
3. Внешний вид
Натуральный мех сильно реагирует на влажность, перепады температуры и неправильное хранение. Искусственный мех в этом смысле проще: он меньше боится сырости, не пересыхает и не требует специальных условий хранения летом.
4. Простота в уходе
Большинство искусственных шуб допускают профессиональную химчистку без сложных процедур. Некоторые модели можно даже аккуратно стирать в домашних условиях — с натуральным мехом такое невозможно.
5. Этический фактор
Для многих это принципиальный момент. Искусственная шуба не связана с убийством животных, и этот аргумент все чаще становится решающим.
Насколько они теплые?
Важно понимать: тепло дает не мех, а утеплитель и крой. Плотный искусственный мех с хорошей подкладкой может быть комфортным при температуре до −10…−15 °C, а иногда и ниже — при условии, что под шубой есть теплый слой одежды.
Для сравнения:
- дешевая искусственная шуба без утеплителя — это вариант для +5…0 °C;
- качественная модель с утеплением — полноценная зимняя верхняя одежда;
- натуральный мех выигрывает только при сильных морозах (−25 °C и ниже).
На что обращать внимание при выборе?
При покупке искусственной шубы внимательно смотрите на следующие параметры:
- Толщина и плотность ворса. Чем плотнее мех, тем теплее и долговечнее вещь.
- Качество подкладки. Вместо дешевого полиэстера лучше выбирать плотные подкладочные ткани, которые добавляют тепла и комфорта.
- Маркировка материалов. Ищите изделия с пометками про рециркулированные волокна — это более экологичный вариант.
- Вид шубы. Длинные модели теплее, короткие — практичнее для активной городской жизни.
- Технология окраски. Натуральный и равномерный цвет часто говорит о более качественной обработке.
Срок службы и износ
Долговечность искусственной шубы зависит от качества ворса, плотности основы и условий эксплуатации. Недорогие изделия обычно сохраняют приемлемый внешний вид один–два сезона. Основные проблемы — скатывание ворса, его истирание в области плеч, локтей и по бокам.
Модели среднего ценового сегмента при аккуратной носке могут служить три–пять сезонов. Премиальные варианты из плотного искусственного меха — до шести–семи сезонов. Однако даже качественный искусственный мех со временем теряет первоначальную текстуру.
Ключевой враг долговечности — трение. Рюкзаки, тяжелые сумки на плече и постоянное сидение в машине ускоряют износ.
Актуальные тренды
Сейчас в моде:
- Яркие цвета и блоки оттенков — не только коричневый и чёрный, но и малахитовый, сиреневый, бордовый.
- Короткие шубки-косухи и укороченные модели — для города и путешествий.
- Мех с длинным ворсом и фактурой «лайка» — выглядит роскошно.
- Комбинированные модели — искусственный мех + утеплитель, спортивные элементы.
Уход и хранение
Искусственные шубы менее требовательны в уходе по сравнению с натуральными. Они не нуждаются в специальных климатических условиях хранения. Рекомендуется хранить изделие на широких плечиках, чтобы избежать деформации плечевой зоны.
Стирка в горячей воде и сушка на батарее недопустимы — это приводит к повреждению ворса. В случае загрязнений предпочтительна профессиональная химчистка с указанием типа материала. Допускается аккуратное расчесывание ворса мягкой щеткой после носки.
Искусственная шуба — практичный вариант зимней одежды при условии правильного выбора модели. Она отлично подходит для повседневного использования, не требует сложного ухода и стоит дешевле натурального меха.
Ранее мы делились простыми и эффективными способами, которые помогут вернуть цвет старой одежде.