Дженнифер Лоуренс пришла на «Золотой глобус» в прозрачном платье

Американская актриса Дженнифер Лоуренс в прозрачном платье вышла на ковровую дорожку премии «Золотой глобус». Снимки публикует Elle.

35-летняя знаменитость, которую номинировали на «Лучшую женскую роль», появилась на публике в платье Givenchy. Наряд был украшен аппликациями в виде цветов, которые прикрывали оголенные части тела телезвезды, отказавшейся от нижнего белья. При этом в руках Лоуренс держала накидку с аналогичным принтом.

Образ актрисы завершало колье с бриллиантом и золотой браслет. В то же время макияж гостья мероприятия предпочла в нюдовых оттенках.