Оксана Самойлова снялась в купальнике с глубоким декольте

Блогерша Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике с экстремальным декольте. Бывшая жена рэпера Джигана опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

37-летняя Оксана Самойлова предстала перед зеркалом в черном слитном купальнике с глубоким декольте. Блогерша также надела солнцезащитные очки, серьги и несколько колец. Экс-супруга Джигана позировала с уложенными волосами и макияжем с розовой помадой. Фото было сделано во время отдыха знаменитости в Дубае.

© Газета.Ru

На днях Оксана Самойлова снялась перед зеркалом в фиолетовом топе со шнуровкой без бюстгальтера, который сочетала с клетчатой юбкой с разрезом до бедра и пушистой накидкой. Блогерша добавила к образу высокие кожаные сапоги, чокер с шипами, черную сумку Balenciaga, серьги и кольцо. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными тенями.

До этого Оксана Самойлова опубликовала видео, где предстала перед камерой в сером слитном купальнике с вырезом на груди и по бокам. Блогерша также надела металлические каффы. Бывшая жена рэпера Джигана собрала волосы в гладкий низкий пучок и сделала макияж с черными стрелками и розовой помадой. Знаменитость была запечатлена на пляже.