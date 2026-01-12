Как выглядеть свежо после новогодних праздников

Образ жизни в новогодние праздники может негативно сказаться на внешности, предупредила доцент кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР Пироговского университета Валентина Петунина. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла способы выглядеть свежо после длинных каникул

Косметолог отметила, что чаще всего после застолий и ночных посиделок на лице появляется отек, который объясняется не старением и не усталостью, а задержкой жидкости в тканях. Самыми главными причинами этого она назвала избыток соли, употребление алкоголя и недостаток сна.

Врач рассказала, что заметив отеки на лице многие совершают одни и те же ошибки: садятся на диету, начинают голодать или пить мочегонные средства. По ее словам, все это только усугубляет состояние. Клинически подтвержденные способы борьбы с отеками предписывают делать абсолютно другое.

«Во-первых, восстановите водный баланс. Пейте чистую негазированную воду — не менее 1,5-2 литров в день. Вода вымывает избыток натрия и запускает естественные механизмы детоксикации», — объяснила специалистка.

Также врач посоветовала отказаться хотя бы на пять-семь дней от кофе, сладких газировок и алкоголя. На какое-то время под запрет должны попасть все продукты с высоким содержанием соли — консервы, колбасы, копчености и полуфабрикаты. Заменить их врач рекомендовала на продукты с мочегонным эффектом, например на огурцы, арбузы, кабачки, сельдерей и клюкву. Также в рацион можно добавить бананы, авокадо, гречку, шпинат и курагу, которые нейтрализуют натрий.

Чтобы улучшить отток жидкости, Петунина посоветовала дважды в день делать массаж лица.

«Проведите подушечками пальцев от центра лба к вискам, от носа к ушам, от подбородка вдоль челюсти к мочкам ушей. Движения — плавные, без нажима», — дала совет косметолог.

Помимо этого, врач посоветовала вовремя ложиться спать.

