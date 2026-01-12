Дизайнер назвал приемы, которые помогут выглядеть стройнее

Правильная геометрия образа поможет выглядеть стройнее без попытки спрятаться в черном. Об этом РИАМО рассказала дизайнер, основатель бренда одежды plus-size Lady Maria Мария Кошкарова.

«Стройнит не цвет сам по себе, а линии и пропорции. Когда в образе есть вертикаль, воздух у лица и понятная талия, человек выглядит легче. А черный рядом с лицом иногда подчеркивает усталость и делает верх жестче», — пояснила дизайнер.

Так, она посоветовала сочетать монохромные оттенки в образе, например, серый, молочный, шоколадный, темно-синий, оливковый. Сделать овал лица четче помогут запах, V-вырез, квадратная горловина или расстегнутый воротник, уменьшить фигуру — длинный жакет, кардиган или пальто. Эксперт также призвала отдавать предпочтение брюкам и джинсам с посадкой выше бедра и прямым силуэтом, платьям или юбкам миди с движением, рельефу и конструктивным вертикалям вместо активного рисунка.

Кошкарова добавила, что у лица лучше носить одежду из матовых тканей. Отдельно следует обратить внимание на обувь, она должна продолжать линию ноги.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов до этого призвал в своем Telegram-канале носить черное кружево с трениками. По его словам, черное кружево — «настоящая палочка-выручалочка для тех, кто не знает, что надеть «на выход». Вечером он посоветовал надевать кружево под жакет или сочетать с классическими брюками/юбками, днем — с денимом и трениками.