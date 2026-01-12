Хейли Бибер появилась на вечеринке в корсете с глубоким декольте

У жены певца Джастина Бибера, модели Хейли Бибер, едва не выпала грудь из корсета. Об этом сообщает издание Daily Mail.

29-летняя Хейли Бибер посетила ежегодную вечеринку журнала W Magazine, которая состоялась 10 января в отеле Chateau Marmont в Западном Голливуде. Модель выбрала для закрытого мероприятия бежевый корсетный топ с глубоким декольте, из которого у нее едва не вывалилась грудь. Бизнесвумен также надела черные брюки и серьги с бриллиантами.

Хейли Бибер позировала перед фотографами с подругой Кендалл Дженнер и Зои Кравиц. Сообщается, что на вечеринке модель позвонила своему мужу по Face Time, чтобы он пообщался с гостями.

9 января Хейли Бибер стала гостьей церемонии вручения премии Women's Wear Daily's, которая прошла в Лос-Анджелесе. Модель позировала перед фотографами в блестящем серебристом комплекте, который состоял из топа и юбки-миди. Манекенщица добавила к костюму черные босоножки на каблуках, кольца и массивные серьги. Бизнесвумен уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями и помадой.