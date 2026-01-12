Эмму Стоун заподозрили в новой пластической операции

Голливудская актриса Эмма Стоун спровоцировала слухи о новой пластической операции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

37-летняя Эмма Стоун посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась 12 января в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на мероприятии в пастельном желтом топе и макси-юбке в пайетках. Артистка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Однако интернет-пользователи обратили внимание не на образ звезды, а на ее лицо. Поклонники заметили, что актриса стала выглядеть иначе и предположили, что она сделала подтяжку лица.

«В последнее время она выглядит совсем по-другому», «Она делала какие-то процедуры на лице или это просто макияж?», «Стоун сделала подтяжку лица», — писали пользователи Reddit.

Впервые слухи о пластике Эммы Стоун возникли в сентябре 2025 года, когда она появилась на показе Louis Vuitton в Париже. Однако знаменитость никак не отреагировала на предположения фанатов.

На днях Эмма Стоун пришла на светский ужин бренда Louis Vuitton и журнала W Magazine в Беверли-Хиллз. Актриса позировала в сером пальто, белой блузе и прямых брюках. Образ дополнила сумка от бренда Louis Vuitton, стоимостью $3700. Волосы актрисе выпрямили и сделали макияж с розовой помадой.