Звезды сериала «Жаркое соперничество» произвели фуррор на премии

Звезды нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» Коннор Сторри и Хадсон Уильямс впервые посетили кинопремию «Золотой глобус». Снимки публикует Vogue.

Знаменитости появились на ковровой дорожке мероприятия и привлекли внимание фотографов. Сторри выбрал для появления на публике костюм люксового бренда Saint Laurent и украшения ювелирного дома Tiffany & Co, а Уильямс предпочел пиджак и брюки авторства модного дома Giorgio Armani.

Модные редакторы уже окрестили героев картины сердцеедами, а также добавили их в списки самых стильных звезд, посетивших «Золотой глобус».