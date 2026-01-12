Виктория Боня высказалась о поддержании фигуры

Модель и телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее нет запретных продуктов.

Одна из поклонниц поинтересовалась, как Виктория Боня ограничивает себя в питании. Модель заявила, что позволяет себе любые продукты. При этом телеведущая призналась, что ей не хочется есть сладкую и жирную пищу.

«Вообще нет ничего такого, но и надо признать, что сейчас не хочется ни сладкого, ни жирного... Хотя я уже начала тренить, но ем очень умеренно. Я всегда слушаю свое тело. Если оно хочет есть, то я даю, хочет сладкое — я разрешаю», — написала звезда.

По мнению блогерши, приводить организм в баланс ей также помогают специальные уколы.

Накануне Виктория Боня выложила фото, где стояла перед камерой в черном топе с глубоким декольте без бюстгальтера, который сочетала с мини-юбкой в тон. Модель также надела анклеты на ноги. Телеведущая позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

В декабре Виктория Боня опубликовала фото, где предстала перед камерой в лифе бикини с анималистичным принтом, который сочетала с облегающими черными шортами. Телеведущая также надела серьги и цепочку с кулоном. Модель была запечатлена с собранными в пучок волосами и без косметики на пляже. Знаменитость наносила на себя солнцезащитный крем.