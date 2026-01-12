Мила Кунис пришла на «Золотой глобус» в корсетном платье

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер впервые за долгое время вышли вместе на публику. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Мила Кунис и Эштон Кутчер стали гостями церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась 12 января в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на красную дорожку в белом корсетном макси-платье с вышивкой и серьгах с бриллиантами. Артистке уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой. Эштон Кутчер предпочел темную рубашку с бабочкой, черный брючный костюм и туфли. Знаменитости обнимались, позируя перед фотографами.

В августе Мила Кунис и Эштон Кутчер появились вместе после слухов о разводе на концерте группы Backstreet Boys, который прошел в Лас-Вегасе. Один из зрителей заснял супругов, когда они обнимались и танцевали. Актеры выбрали для мероприятия белые футболки и синие джинсы. Артист также надел кепку.

Слухи о расставании Милы Кунис и Элтона Кутчера возникли в сентябре 2024 года, когда полиция арестовала близкого друга актера, рэпера Пи Дидди. Исполнителя обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Тогда появились сплетни, что актриса разорвала отношения с мужем. Позже представители пары опровергли информацию.