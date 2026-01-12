Селена Гомес спровоцировала слухи о беременности из-за выхода на премии

Певица и актриса Селена Гомес спровоцировала слухи о беременности. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Селена Гомес и ее супруг Бенни Бланко посетили церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась 12 января в Лос-Анджелесе. Певица выбрала для мероприятия черное макси-платье с открытыми плечами, верх которого был украшен белыми перьями. Поп-исполнительница также надела массивные серьги и кольца. Внимание интернет-пользователей привлекла поза, в которой стояла артистка. Фанаты заметили, что она положила руку на живот, как бы намекая на беременность.

«Искренние улыбки у обоих, при этом они держатся за животы...Интересно, зачем?», «На каждой фотографии она держит руку на животе», — писали читатели Daily Mail.

В сентябре 2024 года Селена Гомес рассказала в интервью Vanity Fair., что у нее сейчас такие проблемы со здоровьем, что беременность «поставит под угрозу ее жизнь и жизнь ребенка». Знаменитость заявила, что планировала создать семью к тому времени, как ей исполнится 35 лет. Затем она впервые призналась, что не сможет выносить ребенка.

«У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это было то, о чем мне пришлось горевать некоторое время», — добавила Гомес.

Она также сказала, что открыта для усыновления — отчасти потому, что ее собственная мать была приемным ребенком в семье.

Актриса не уточнила в интервью, о какой именно медицинской проблеме идет речь, но ранее она говорила о том, что в 2015 году у нее диагностировали волчанку — заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани и органы. Год спустя у нее также были диагностированы тревожность и депрессия, которые могут быть связаны как с волчанкой, так и с некоторыми лекарствами, принимаемыми для лечения этого состояния.