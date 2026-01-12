Пять самых трендовых оттенков помады 2026: секреты нанесения и стилизации

Помада — это не просто финальный штрих: она стала главным элементом образа, способным задать настроение и подчеркнуть индивидуальность. Нюдовый макияж по-прежнему актуален, но в моде и другие оттенки.

Эта зима — не только про нейтральные тона, хотя они никогда не перестанут быть в тренды, а про богатство цвета, текстур и сочетаемости. Визажист Любовь Брусницына рассказала о самых значимых оттенках сезона и дала практические лайфхаки, как их носить.

Терракотово-глиняный

Этот теплый, землистый тон сочетает красно-коричневые нотки с мягкой глубиной. Он универсален и подходит большинству тонов кожи, создавая ощущение сбалансированной естественности.

«Чтобы терракота не выглядела „грязно“, предварительно нанести тонкий слой увлажняющего бальзама, затем точечно помаду. Пальцем растушевать края для мягкого эффекта. Тут требуется минимализм на глазах — матовые тени цвета крем-нюд или легкий бронзер в складку века», — говорит профессионал.

Глубокий бордо-винный

Насыщенные винные тона — это о драматичности, зрелой сексуальности и уверенности. Они триумфально возвращаются после нескольких сезонов засилья спокойных нюдов, но в сбалансированных, не агрессивных оттенках. Контур губ лучше выровнять карандашом цвета помады — это предупредит растекание. Наносите помаду кистью, чтобы контролировать плотность пигмента. Глаза при этом остаются нейтральными, с акцентом на длину ресниц. А еще — винное сияние в сочетании с легким хайлайтером на скулах создаст эффект классической глянцевости.

Ирисово-пурпурный

Неоновых кислотных лиловых оттенков на подиумах и в модных съемках явно стало меньше, но глубокие пурпурные тона приобретают статус культовых. Они создают современный арт-хаусный макияж, актуальный в городском стиле.

«Наносите этот оттенок умеренно: сначала один тонкий слой, затем до нужной насыщенности. И следите за тем, чтобы тон кожи был выровнен идеально — лиловый успешно подчеркивает любые несовершенства», — предупреждает эксперт.

Розово-коралловый

Мягкие, но насыщенные коралловые оттенки — это про свежесть и энергию, которых так не хватает зимой. Они особенно выигрышно смотрятся в дневном макияже, становясь цветовым акцентом без агрессии. Для лучшего эффекта начните с тонированного бальзама, затем нанесите помаду и растушуйте пальцем. Это делает цвет живым. Сочетайте с легким румянцем в теплых тонах и прозрачным блеском на глазах — образ получится дерзким и динамичным.

Шоколадный нюд

Это универсальный нейтральный тон с глубиной. Он заменяет привычные бежи, работая для теплых и холодных тонов кожи благодаря сбалансированному пигментному спектру. Ключ к шоколаду — текстура. Матовый финиш лучше оставлять на вечер, а для дневного макияжа выбирайте сатиновую или крем-формулу — она отражает свет и делает губы визуально объемнее. Тут важна естественность: легкая база, немного бронзера для легкого рельефа, капля хайлайтера на скулах и внутреннем углу глаза.