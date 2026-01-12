Анастасия Волочкова в бикини показала шпагат

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова показала фото с молодым танцором Марчелом Абаби. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

49-летняя знаменитость поделилась снимком с отдыха на Мальдивах. На кадре она продемонстрировала шпагат на плече своего спутника, который держал звезду, стоя на пляже.

При этом Волочкова надела красное бикини и солнцезащитные очки. В свою очередь Абаби позировал в белой рубашке и серых шортах до середины бедра.

