Наряд Эмили Блант признан лучшим на красной ковровой дорожке "Золотого глобуса"

Американская актриса Эмили Блант поразила всех изюминкой моды на красной ковровой дороже "Золотого глобуса - 2026". Она продемонстрировала белое архитектурное творение от Louis Vuitton, состоящее из двух частей. Специалисты считают это современным шедевром, пишет газета Kurier.

Комплект состоит из топа-накидки с высоким вырезом и красивой юбки длиной до пола. Топ был украшен крупными сверкающими хрустальными пуговицами, которые идеально сочетались с бриллиантами на ушах и руках Блант. Дымчатый макияж глаз, изысканный пучок и блестящий красный маникюр завершали ее образ.

В этом году 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе была намеренно сдержанной в выборе нарядов. Красная дорожка в отеле "Беверли Хилтон" была консервативной и скромной. Никаких откровенных нарядов, мало помпезных платьев с огромными шлейфами. Вместо этого было много элегантных, изящных и идеально сшитых платьев от кутюр.

Критики моды утверждают, что этот тип моды меньше полагается на эффекты, но при этом выглядит более точным и напоминает старый голливудский гламур. Актрисы Джулия Робертс, Роуз Бирн и Робин Райт воплощали именно этот принцип. Они смотрелись стильно и непринужденно и именно поэтому особенно эффектно. Изысканный крой и тонкие детали создавали эффектные образы, которые вошли в число лучших моментов вечера.

На красной дорожке "Золотого глобуса - 2026" выделилась также Амаль Клуни в винтажном платье от Balmain с атмосферой восьмидесятых.