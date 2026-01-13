Стилист объяснил, как сделать небрежную укладку хиппи-шик

Для создания небрежной укладки в стиле хиппи-шик можно использовать текстурирующий крем или пенку. Об этом Pravda.Ru рассказала стилист Алина Морозова.

По ее словам, средство нужно нанести на влажные волосы, локоны стоит формировать исключительно пальцами. Главным правилом эксперт назвала полный отказ от расчесывания после сушки феном. Для более выраженного результата можно использовать крупные бигуди.

«Я часто использую текстурные спреи для создания эффекта 'второго дня'. Это отличный способ скрыть легкую несвежесть волос, если нет времени на мытье. В сочетании с актуальным платьем в горошек такая прическа создает ироничный и очень свежий образ», — добавила Морозова.

Звездный стилист по волосам и основатель студии Hair by Kimyashov, партнер L'Oréal Professionnel Paris Игорь Кимяшов до этого рассказал «Газете.Ru», что после тяжелых средств для стайлинга и регулярных укладок на плойку волосам необходимо устраивать детокс. Кимяшов также предупредил, что частицы металла могут накапливаться в волосах. По его словам, наиболее опасна медь: она сильнее других металлов мешает окислительным процессам и напрямую влияет на качество окрашивания.