Семь вещей, которые сделают гардероб роскошным без лишних трат

2026 год — это эра громкой, но умной роскоши, где ретро-сочетается с современным акцентом на устойчивость. Дизайнеры показывают, что настоящая роскошь кроется в деталях: текстурах, цветах и миксе стилей.

Мы выбрали семь доступных элементов, которые превратят твой гардероб в элегантный без огромных вложений. Это про переосмысление старых вещей, покупки в масс-маркете и акценте на персонализацию.

Яркие платки как акцент.

Платки — хит сезона, от классических у Dior и Saint Laurent до уличных интерпретаций в коллекциях Loewe. Завяжи на шею, голову, сумку или как пояс — этаот аксессуар мгновенно добавляет шарма в простой образ. Выбери шелковый или хлопковый с принтом в трендовых цветах: оранжевый, фиолетовый, леопардовый или даже пастельный. Сочетай с белой рубашкой, джинсами или пальто.

Без трат: поищи винтаж в бабушкином сундуке, на барахолках или сэконд-хенде — уникальность и экология в одном.

Темно-синий деним.

Navy blue — новый must-have для денима, как в коллекциях Chanel, Khaite и Ralph Lauren. Джинсы, куртки или тотал-луки в этом цвете добавляют глубины — идеально для перехода от зимы к весне. Сочетай с белым топом для контраста, яркими аксессуарами или oversize-свитером.

Доступно: перекрась старые джинсы дома, купи в масс-маркете или найди на ресейле — вечная инвестиция, которая выглядит стильно, дорого и вписывается в модные тренды.

Кюлоты и широкие брюки до середины икры.

Этот силуэт возвращается! Подобные модели можно найти в коллекциях COS Chanel, Valentino, Dolce & Gabbana, Michael Kors и других. Кюлоты зрительно удлиняют ноги и добавляют ретро-шарма. Носи с oversize-свитерами, жакетами и туфлями на платформе.

Бюджетно: укороти старые брюки самостоятельно, добавь пояс.

Обувь на платформе.

Платформа доминирует на подиумах от сапог до ботинок до туфель с толстой подошвой, как в коллекциях Versace, Alaia и Chloе. Платформа добавляет роста, драмы и комфорта. Идеально для зимы! Сочетай с юбками-карандаш, джинсами или кюлотами для баланса.

Без лишних затрат: поищи на распродажах. Это стиль и уверенность в одном флаконе, без ущерба для бюджета.

Будуарное кружево.

Кружевные вставки в топах, платьях или как слой — для интимной роскоши, как в коллекциях Tom Ford, Altuzarra и Bottega Veneta. Носи под жакет, в многослойности с мехом или как акцент в зимних образах.

Доступно: добавь кружево к базовым вещам в ателье, купи недорогой топ в масс-маркете. Добавит манкости и персонализации.

Меховые аксессуары.

Эко-мех — один из главных хитов 2026, символизирующий переход от тихой роскоши к демонстративной, но этичной. Муфты для рук, съемные воротники, сумки, наушники-ушанки, горжетки, опушка на рукавах — все это добавляет роскошного вайба — и без вреда животным.

Устойчиво и бюджетно: сделай съемный воротник, купи эко-вариант или поищи винтажный мех.

Монохром.

Комплекты верх и низ в одном цвете — стильный прием, который моментально сделает образ дорогим. Один цвет, но разная текстура — вы разбираетесь в трендах! Монохром идеален как для повседневки, так и вечерних выходов в компании стильных аксессуаров.

Собери из шкафа (свитер + брюки в тон) или купи базовый сет в масс-маркете — выглядит собранно, как у инфлюенсеров, добавляет радости и упрощает выбор.

Эти несколько вещей, вдохновленные топ-брендами, помогут создать роскошный гардероб без переплат. Экспериментируй, добавляй текстуры и наслаждайся своим стилем.