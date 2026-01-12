Стилист рассказала, какая одежда будет в тренде в 2026 году

Наступление 2026 года ознаменовалось новыми веяниями в мире моды. О трендах на следующие 12 месяцев стилист Ольга Черепанова рассказала «Самарской газете».

© vgoroden.ru

Говоря о модных цветах, стоит выделить две палитры. Первая — в холодных и хромированных оттенках — связана с цифровизацией и развитием искусственного интеллекта. Она состоит из голубых, серых и золотистых тонов. Вторая, напротив, отсылает к природным мотивам. В тренде остается шоколадно-коричневый цвет, а также молочный и телесный. В палитру войдут и песочный, и тепло-зеленый оттенки.

Яркие тона, как и пастельные, также останутся в моде. Бирюзовый, оранжевый цвета и фуксия будут особенно актуальны весной и летом.

Кроме того, модницам и модникам рекомендуют обратить внимание на одежду с цветочным принтом. Однако это должны быть крупные бутоны. Актуальными в 2026 году будут широкие полоски, графика. Множество коллекций используют этнические мотивы Африки и Востока.

Оверсайз же, напротив, уходит из женской моды. Лучше выбирать вещи с прямым или свободным кроем. Трендом в текущем году станет одежда с расширенной линией плеч. При этом популярностью продолжат пользоваться куртки-косухи. Однако они будут выполнены из пальтовой или джинсовой тканей. Деним будет актуален и в рубашках.

Кроме того, в моду войдет укороченный верх, а также одежда, как будто выполненная в форме круга.

Из необычного в модных тенденциях 2026 года стоит выделить меховые юбки, микро-шорты, брюки капри, юбки-бермуды и гусарские пиджаки с петельками. В одежде будет много асимметрии, а также появится тренд на лаковую кожу.

