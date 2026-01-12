Дерматолог рассказала, как убрать отеки

Дерматолог рассказала, как убрать отёки после новогодних праздников
Январские каникулы часто оставляют на лице неприятные «сувениры»: отёки, заломы от подушки и общую усталость кожи. Врач-дерматолог, профессор Юлия Галлямова в беседе с «Абзацем» объяснила, как быстро привести себя в норму с помощью простых и доступных правил.
По словам эксперта, главная причина отёков — резкое изменение образа жизни во время праздников: несоблюдение режима, обезвоживание, недостаток движения и обилие солёной, жирной и острой пищи. Это приводит к застою лимфы и задержке жидкости в межклеточном пространстве.
Специалист назвала три ключевых шага для восстановления.
«Спасение — пить побольше воды, активнее двигаться, использовать в рационе побольше клетчатки», — резюмирует профессор Галлямова.