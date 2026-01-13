По каким брендам россияне скучают больше всего

Сеть Uniqlo возглавила рейтинг брендов, по которым россияне скучают больше всего. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса доставки зарубежных марок CDEK.Shopping.

«В списке брендов с наибольшим уровнем ностальгии первое место занял Uniqlo — за него проголосовало 68% россиян», — заявили эксперты.

Респонденты отметили, что Uniqlo — единственный бренд, который они хотели бы вернуть в первую очередь (12%), наравне с автомобильными марками.

На второй строчке оказался Nike (52%), а на третьей — H&M (37%). Четвертое место занял Adidas (33%).

Среди автомобильных брендов лидировали Volkswagen, Toyota и Mazda — по ним скучают 62% опрошенных.

Что касается продуктовых марок, то респонденты чаще всего упоминали KitKat, Kinder и Danone — 31%.

Возвращения IKEA и люксовых брендов (Prada, Louis Vuitton, Gucci и др.) ожидают по 10% россиян.

До ухода международных брендов респонденты чаще всего покупали продукты питания, одежду и обувь и еду в международных сетях быстрого питания. Среди заведений чаще всего называли McDonald's (36%) и Starbucks (24%).

В сегменте одежды и обуви доминировал масс-маркет: Uniqlo (66%), Nike (62%), H&M (58%), Adidas (47%) и Zara (41%).

Только 6% опрошенных заявили, что полностью адаптировались к новым условиям. Остальные респонденты ответили, что среди причин их неудовлетворенности после ухода зарубежных брендов: нехватка ассортимента, снижение качества товаров и рост цен. Реже упоминались привязанность к брендам и привычка.

65% россиян заявили, что продолжают заказывать товары из-за рубежа: 44% респондентов приобретали онлайн обувь, 39% — одежду, а 32% — косметику.

Наиболее успешной категорией импортозамещения россияне считают фастфуд. На втором месте — продукты питания и напитки, а на третьем — косметика российских брендов.