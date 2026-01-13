Милли Бобби Браун представила коллекцию своего нового бренда

Милли Бобби Браун закрепляет своё место в модном мире: актриса запустила дебютную коллекцию бренда Mills by Millie Bobby Brown, которая уже поступила в продажу эксклюзивно в американской сети супермаркетов Walmart. Новый бренд стал следующим шагом после успешного Florence by Mills и был создан в сотрудничестве с Delta Galil USA — компанией, работавшей и над первым проектом Браун. В разработке коллекции также приняли участие такие марки, как Splendid, P.J. Salvage, Seven for All Mankind и другие.

© Mainstyle

В стартовую линейку Mills вошло около ста моделей: платья, топы, юбки, джинсы, нижнее белье и пижамы. Ассортимент рассчитан на повседневный гардероб и сочетает комфорт с трендовыми силуэтами. Цены варьируются от $8 до $85, что делает коллекцию максимально доступной для широкой аудитории.

Для Милли Бобби Браун запуск Mills — очередное подтверждение её статуса не только актрисы, но и предпринимателя.