Важные детали стильного образа: главные аксессуары зимы 2026

Если в прошлые годы образ часто строили вокруг минимализма, то сейчас ставка сделана на характер, текстуру и оригинальные детали. Стилист Маша Ведерникова рассказала о главных аксессуарных трендах, которые точно стоит рассмотреть для интеграции в свой гардероб.

Шелковые шарфы и платки

Он снова становится прямо-таки смысловым центром образа.

«Его носят не только в стиле строгой стюардессы, но и небрежно завязывают поверх пальто (тепло тут, понятно, вовсе ни при чем), выпускают концы из-под воротника, используют как слой между сорочкой и верхней одеждой. Словом, это декор в чистом виде, безо всякой функциональной привязки — и это очень жизнеутверждающе», — говорит эксперт.

Длинные кожаные перчатки

Перчатки выше локтя возвращают в моду ощущение благородной сдержанности, театрального шика. Особенно эффектно смотрятся в сочетании с лаконичной верхней одеждой, строгими пальто и минималистичными силуэтами, но некоторые иконы стритстайла умудряются выглядеть в них органично даже в спортивных костюмах, трикотажной одежде и шелковых вечерних платьях-комбинациях (разумеется, в сочетании с пуховиком и гранжевыми ботинками).

Тоут-сумки родом из 90-х

Большие, функциональные, чуть грубоватые тоуты возвращаются — на смену поднадоевшим и соверенно непрактичным микросумкам и декоративности.

«Их переосмысление — в качестве материалов, пропорциях и деталях: мягкая кожа, архитектурная форма, отсутствие логотипной агрессии. Это сумка человека, у которого есть дела, ритм и своя траектория — и свобода от громких названий и имен», — подчеркивает стилист.

Меховые горжетки

Горжетка снова становится актуальной, но уже не как вечерний ретро-аксессуар кинодивы, а как тонкий акцент. Ее носят поверх пальто, жакетов, иногда даже поверх трикотажа, добавляя образу тепла и чувственности. Важно, что это не про роскошь саму по себе, а про витальность, защиту от мороза и ветра — и удовольствие от тактильности.

Необычные головные уборы

Нынешней зимой поощряется проявление индивидуальности в самых заметных деталях. Головные уборы переживают настоящий ренессанс: тут многообразие сложных форм, нестандартные материалы, неожиданные пропорции. Это может быть что-то между ретро и авангардом, но всегда с переосмыслением оригинала. Шапки-пирожки и таблетки, ведерки и панамки из меха, папахи, фантазийные шляпы, варианты оригами — их носят не только и не столько с пальто, сколько с куртками, пуховиками, в многослойных интересных образах.