Как не испортить ногти после снятия гель-лака

Ногти после снятия гель-лака часто становятся тонкими и уязвимыми, поэтому требуют бережного ухода и восстановления. Об этом рассказала эксперт по маникюру и педикюру, практикующий подолог Илона Панайотиди, передает Pravda.Ru.

По ее словам, чтобы минимально навредить ногтям, важно прежде всего максимально щадяще снимать покрытие. Она подчеркнула, что именно агрессивные методы удаления гель-лака чаще всего усугубляют состояние ногтей.

«Гель-лак снимается щадящим способом. Это не спиливание до натурального ногтя, а желательно использование химических средств. Да, это не совсем для про здоровье, но это лучше, чем механический способ снятия фрезой», — отметила Панайотиди.

Эксперт уточнила, что на фоне чрезмерного механического воздействия ногтевая пластина может стать тоньше и расслоиться.

Тренер учебного центра сети салонов «Пальчики» Елена Лихова до этого в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что зимой покрытие гель-лаком на ногах лучше заменить на обычный лак, чтобы не вызвать дополнительные нагрузки на ногтевую пластину и не заработать онихолизис (отслоение пластины).