Дочь известной актрисы появилась на вечеринке с полуобнаженной грудью

Дочь известной актрисы, телеведущей и бизнесвумен Лизы Ринны модель Делайла Белль Хэмлин в откровенном виде появилась на вечеринке журнала Vanity Fair. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

© Lenta.ru

27-летняя манекенщица посетила светский вечер в наряде турецкого бренда Salih Balta, который состоял из кружевного прозрачного боди и асимметричной коричневой юбки. При этом наследница телезвезды решила не надевать под него бюстгальтер и продемонстрировала на камеру полуобнаженную грудь.

В то же время Хэмлин накинула на плечи коричневую шубу и надела красные туфли люксовой марки Chanel. Эффектный образ она завершила золотым ожерельем с крестом и макияжем с акцентом на губы, нанеся на них розовый блеск.

В декабре прошлого года младшая дочь Лизы Ринны 24-летняя модель Амелия Грей Хэмлин опубликовала в соцсетях откровенные снимки.