Наталья Подольская выложила фото в топе без лифчика и мини-юбке

Певица Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в топе без бюстгальтера. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

43-летняя Наталья Подольская предстала перед камерой в голубом комплекте, который состоял из топа на тонких бретелях и мини-юбке. Певица добавила к костюму светлую широкую шляпу, солнцезащитные очки и ожерелье. Поп-исполнительница стояла перед фотографом с мокрыми распущенными волосами и без косметики. Кадр был сделан во время отдыха знаменитости на Мальдивах.

Исполнительница рассказывала, что следит за питанием и старается заниматься спортом минимум три раза в неделю. Подольская не нарушает режим даже во время отпуска. По словам певицы, она обладает типом фигуры с выпирающим животом, поэтому в комментариях часто пишут о ее новой беременности. Звезда признавалась, что иногда расстраивается из-за этого, но научилась не зацикливаться.

Недавно Наталья Подольская выложила фото, где позировала в укороченном красном комбинезоне. Образ дополнили белые кроссовки. Волосы певица собрала в хвост и отказалась от макияжа. Кадр она сделала в панорамном спортзале во время отдыха у моря.