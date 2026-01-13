Четыре трендовые стрижки 2026 года

Если коротко, 2026-й окончательно уходит от богемной расслабленности и начинает заигрывать с дерзостью прошлых десятилетий. В моде ощущается привет из восьмидесятых, но без театральности. При этом мягкие отголоски хиппи никуда не исчезли. Все это хорошо видно по главным стрижкам сезона: они выглядят смело, но не требуют жертв и сложных решений.

Для тех, кто не готов прощаться с длиной, в трендах снова многослойная форма с четкими переходами. Эта стрижка держит длину почти полностью, но добавляет движение и объем за счет контрастных уровней. Верх визуально облегчает образ, а концы остаются живыми и воздушными. Такой вариант часто выбирают те, кто хочет обновить внешний вид без радикальных шагов. Главное — аккуратная работа с прядями. Избыточная плотность быстро превращает стиль в плоскую форму.

Короткие волосы продолжают править бал. В 2026 году на первый план выходит ультракороткий боб, который едва прикрывает уши. Он выглядит строго, но легко подстраивается под характер. Ровный край создает графичность, а неровная линия добавляет дерзости. Челка тут не обязательна. Такой боб требует внимания к укладке, зато сразу делает образ собранным и модным.

Отдельного внимания заслуживает французская челка. Она снова в моде и легко вписывается почти в любую длину. Прямая линия по бровям с удлинением по краям создает эффект легкой небрежности без усилий. Такая челка не требует сложной укладки и хорошо смотрится как в повседневных образах, так и в более собранных вариантах.

Для поклонников минимализма стилисты предлагают боб с идеально ровным краем. Здесь важны плотность и гладкость волос. Форма выглядит дорого и строго, поэтому лучше оставить лицо открытым и не перегружать образ деталями. Длина может меняться, но именно четкий срез делает эту стрижку актуальной в новом сезоне.

В итоге 2026 год про свободу выбора. Можно оставить длину, можно уйти в короткую форму, можно добавить челку или отказаться от нее. Главное — чтобы стрижка работала на образ, а не жила отдельной жизнью.