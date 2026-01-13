Кейт Хадсон вышла на публику в кружевном платье с глубоким декольте

Голливудская актриса Кейт Хадсон появилась на публике в платье с глубоким декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя Кейт Хадсон показала фигуру в белом кружевном платье-миди с глубоким декольте и объемными бедрами, которое дополнила черными туфлями на каблуках. Актриса также надела массивные блестящие серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в нюдовых тонах с коричневыми стрелками.

На днях Кейт Хадсон посетила вечер, организованный в преддверии церемонии вручения кинопремии BAFTA в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Голливудская актриса позировала перед фотографами в бежевой полупрозрачной блузке, под которую надела бюстгальтер в тон. Артистка добавила к образу черные широкие брюки с завышенной талией, туфли на каблуках, кольцо и массивные серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с коричневыми тенями и блеском для губ.

До этого Кейт Хадсон показала кадры, сделанные во время подготовки к премьере фильма «Песня звучит печально», в котором исполнила одну из главных ролей. На одном из фото актриса предстала в черном бюстгальтере, телесных трусах и колготках.