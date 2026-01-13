Эксперт рассказал, какие украшения лучше носить зимой

Зимой важно особенно тщательно выбирать украшения, поскольку некоторые аксессуары не сочетаются с многослойными образами, шарфами и вещами с высоким воротом и могут перегрузить весь образ. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова.

Специалист объяснила, что в холодное время года стоит отдавать предпочтение цепочкам и колье с плотным плетением и укороченной посадкой, поскольку тонкие модели могут потеряться на фоне свитеров и трикотажных вещей.

Помимо этого, зимой одними из наиболее заметных аксессуаров становятся серьги, поскольку они остаются видны даже в многослойном образе. Однако гвоздики и микросерьги все еще могут быть незаметными, в то время как украшения среднего и крупного формата позволяют уравновесить объем одежды.

Руки зимой рекомендуется украшать кольцами с гладкой или широкой шинкой, а также без высоких закрепок. А браслеты стоит носить поверх одежды или подбирать жесткие конструкции, которые не будут скрыты рукавами.

При составлении образов зимой специалист посоветовала брать во внимание конкретные элементы одежды. По ее словам, со свитерами и водолазками лучше всего сочетаются серьги и кольца. При этом стоит отдавать предпочтение одному акцентному изделию или нескольким моделям без выступающих деталей.

С пальто, жакетами и кардиганами удачно сочетаются броши, добавила Изнова. Эти украшения можно размещать на лацканах, воротниках или на шарфах, благодаря чему удастся создать аккуратный акцент, не перегружая весь образ.

Дизайнер, основатель бренда одежды plus-size Lady Maria Мария Кошкарова до этого рассказала, что в зимний сезон верхняя одежда формирует значительную часть образа, поскольку она постоянно находится на виду. При этом распространенной ошибкой в это время года становится сочетание вещей разной «степени нарядности».