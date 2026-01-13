Назван аксессуар, который поможет привлечь внимание зимой

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Рогов назвал шарф аксессуаром, который поможет привлечь внимание зимой. Об этом стилист написал в своем Telegram-канале.

«Иногда достаточно одного лишь яркого шарфа, чтобы выделиться и привлечь к себе внимание! Но! Важен не только цвет шарфа, но еще и объем и его длина», — заявил эксперт.

Александр Рогов также показал фото, на которых девушки были запечатлены с длинными объемными шарфами, которыми разбавляли в черном цвете и серых оттенках.

В ноябре стилист выложил пост, в котором рассказал, что кожаная юбка станет инвестицией в осенне-зимний гардероб.

«Юбка из кожи или эко-материала — отличная инвестиция в осенне-зимний гардероб! Такие юбки — трапеция, карандаш, мини, с разрезом и без — прекрасно смотрятся с плотными колготками, мягким трикотажем. Про практичность я вообще молчу!» — отметил эксперт.

До этого Александр Рогов рассказал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто.