Звезда «Игры престолов» вышла на публику в кожаной мини-юбке и жакете

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер показала фигуру в мини-юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

29-летняя Софи Тернер посетила премьеру сериала «Ограбление», которая состоялась 12 января в Лондоне. Для закрытого мероприятия актриса выбрала черный кожаный жакет с металлическими пуговицами и мини-юбку. Артистка добавила к наряду капроновые колготки, туфли на каблуках и кафф. Звезда «Игры престолов» позировала с пучком с прядями у лица и макияжем с серебристыми тенями, черными стрелками и розовой помадой.

В октябре инсайдер из окружения звезд рассказал изданию Daily Mail, что в конце сентября Софи Тернер окончательно рассталась с британским аристократом Перегрином Пирсоном после двух лет отношений. По словам источника, спустя неделю после разрыва актриса отправилась на свидание с 48-летним фронтменом Coldplay Крисом Мартином. При этом представитель артистки отказался от комментариев. Ни Тернер, ни Мартин также не подтвердили информацию.