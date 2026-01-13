Дженнифер Лопес пришла на вечеринку в сияющем платье с декольте

Певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на публику в блестящем платье с декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили 56-летнюю Дженнифер Лопес 12 января, когда она направлялась на вечеринку после премии «Золотой глобус». Актриса сменила свой «голый» наряд на золотое макси-платье с глубоким декольте и разрезом, украшенное пайетками. Певица добавила к образу массивное колье, клатч, кожаные бежевые сабо на каблуках и кольцо. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж.

На вечеринке также была замечена Пэрис Хилтон. Она предпочла облегающее платье, усыпанное пайетками.

В декабре Дженнифер Лопес выступила в Индии на свадьбе дочери миллиардера Рамы Раджу Мантены, Нетры, и предпринимателя Вамси Гадираджу. Стилист певицы опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото одного из ее нарядов. Поп-исполнительница позировала в розовом сари, расшитым кристаллами, и трехъярусном изумрудном ожерелье. По информации журналистов, на изготовление украшения ушло более 1800 часов. Артистка также надела массивные серьги, браслет с бриллиантами и несколько колец.