Лана Дель Рей выбрала для вечеринки красное платье

Певица Лана Дель Рей впервые за долгое время вышла в свет с мужем Джереми Дюфреном. Об этом сообщает издание Page Six.

© globallookpress

Лана Дель Рей и Джереми Дюфрен стали гостями вечеринки журнала W Magazine, которая прошла в преддверии премии «Золотой глобус». Певица позировала перед фотографами в красном атласном макси-платье. Исполнительница добавила к наряду серьги, золотое колье в виде гвоздя Cartier и кольцо. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой. Джереми Дюфрен предпочел темно-синюю рубашку, черный брючный костюм и туфли.

© Газета.Ru

На вечеринке также появились Хейли Бибер, Кейт Хадсон, Кендалл Дженнер, Зои Кравиц, Кайя Гербер и другие.

В августе 2024 года возникли слухи о романе Ланы Дель Рей с Джереми Дюфреном, когда их заметили на прогулке. Тогда певица заявила, что не встречается с мужчиной. Однако в итоге выяснилось, что они все-таки вместе.

По информации журналистов People, 26 сентября 2024-го Лана Дель Рей вышла замуж за возлюбленного. Они сыграли свадьбу в Луизиане.