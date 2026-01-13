Лера Кудрявцева снялась в мини-юбке и топе с глубоким декольте

Телеведущая Лера Кудрявцева показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свое неудачное фото с отдыха в Сингапуре.

54-летняя Лера Кудрявцева предстала перед камерой в голубом топе с цветочным принтом и глубоким декольте, который сочетала с мини-юбкой и вьетнамками. Телеведущая убрала волосы под косынку и надела несколько браслетов. Знаменитость отказалась от макияжа. Артистка стояла на фоне цветов, скорчив лицо.

«Попросила подружку красиво сфотографировать», — подписала публикацию телеведущая.

Лера Кудрявцева провела новогодние праздники с дочерью Марией в Дубае. На прошлой неделе телеведущая опубликовала в личном блоге фото, где позировала в неоновом-зеленом купальнике, а ее девочка — в желтом монокини и косынке. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа.

Несколько недель назад Лера Кудрявцева с мужем хоккеистом Игорем Макаровым и дочерью Марией прогулялась по Красной площади. Звезда рассказала подписчикам, что они каждый год в декабре приезжают в центр Москвы, чтобы прочувствовать новогоднюю атмосферу. Она поделилась редкими семейными кадрами в Instagram.