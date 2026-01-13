Жена Джорджа Клуни вышла в свет в сияющем мини-платье

Голливудский актер Джордж Клуни вышел в свет с женой, юристкой Амаль Клуни. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Амаль и Джордж Клуни посетили вечеринку стриминга Netflix, которая прошла после церемонии вручения премии «Золотой глобус». 47-летняя юристка позировала перед фотографами в зеленом мини-платье, украшенном пайетками. Образ знаменитости дополнили туфли на каблуках с золотым мысом, клатч и длинные серьги. Визажист сделал ей макияж с коричневыми тенями и розовой помадой, а стилист уложил волосы в локоны. 64-летний Джордж Клуни надел черную рубашку, темно-синий костюм и туфли. Супруги стояли на красной дорожке, держась за руки.

© Газета.Ru

30 декабря стало известно, что Джордж Клуни и члены его семьи получили гражданство Франции. Об этом, ссылаясь на «Официальный журнал» республики, сообщила радиостанция RTL. Вместе с Клуни французскими гражданами стали его супруга Амаль и 8-летние близнецы Элла и Александр.

В начале декабря Клуни в интервью французскому телеканалу выразил большую любовь к Франции, ее культуре и языку. Он подчеркнул, что Франция является той страной, в которой его дети могут жить нормальной жизнью.