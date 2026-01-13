Блогерша из России затмила иностранцев на «Золотом глобусе»

Российская блогерша и актриса Настя Федько затмила иностранных знаменитостей на премии «Золотой глобус». Видео с ковровой дорожки опубликованы на официальном TikTok-аккаунте мероприятия.

© Lenta.ru

25-летний инфлюэнсер позировала в серебристом корсетном платье с юбкой-пачкой. На размещенных в соцсети кадрах видно, что волосы знаменитости были собраны в гладкий пучок, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых тонах.

Публикация с Федько, которая появилась в аккаунте 10 часов назад, уже набрала более пяти миллионов просмотров. В то же время видео с участием Леонардо Ди Каприо набрало 493 тысячи просмотров, а с Дженнифер Лоуренс — всего 263 тысячи.

«Я так горжусь русской аудиторией. Просто взяли, настроичили сотню комментариев, благодаря которому фото Насти выложили на официальный аккаунт», «"Золотой глобус" явно не ожидал таких охватов от русской аудитории», «Впервые поверила в силу интернета», — писали русскоязычные комментаторы под снимками блогерши.

Ранее стало известно, что Брэдли Купер пропустил «Золотой глобус» ради свидания с возлюбленной.