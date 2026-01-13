Кейт Миддлтон снялась для обложки глянца в голубом жакете и шляпке

Принцесса Кейт Миддлтон стала лицом выпуска журнала Hello!. Об этом сообщается на официальном сайте.

Кейт Миддлтон позировала в голубом жакете, шляпке с цветами и серьгах с жемчугом. Обложка была приурочена к ее дню рождения.

«Здоровая, счастливая и полная энергии после года ремиссии рака, Кейт встречает новый год с энтузиазмом и оптимизмом и готова оставить позади самый сложный период в своей жизни», — сообщили редакторы Hello!

16 декабря папарацци засняли членов королевской семьи, которые направлялись на ежегодный праздничный обед Карла III в Букингемском дворце. Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми сидели в автомобиле. Принцесса Уэльская надела красный наряд с принтом, золотые длинные серьги и черный бант. Ее дочь, принцесса Шарлотта, была запечатлена в бордовом наряде. Девочке сделали прическу, украсив волосы красным бантом.

До этого состоялся торжественный ужин в честь визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его жены Эльке Буденбендер. Перед банкетом принц Уильям и Кейт Миддлтон сфотографировались около украшенной елки. Принцесса позировала в тиаре «Восточный венец» королевы Виктории, впервые надев этот исторический головной убор.