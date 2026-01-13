Стильные способы носить капор, балаклаву и гигантский шарф

Главная задача в морозы — одеться тепло, но выглядеть стильно все еще хочется. Как стилизовать экстремально теплые зимние аксессуары, когда обычные платки, шапки и перчатки уже не спасают, нам рассказала стилист Анна Притчина.

© Freepik

Капор и балаклава

Если вы постоянно страдаете от того, что шапка вам не идет и портит прическу, то стоит попробовать носить капор. Да, поначалу вы можете подумать, что это пережиток прошлого, и со времен детского сада вы такое не носили, но на самом деле этот аксессуар удобнее, чем кажется.

«Он поможет утеплить куртку, у которой нет капюшона, не так сильно мнет волосы, не сползает, хорошо защищает уши и может стать отдельным цветовым акцентом образа. Помимо тепла, капор хорош тем, что лучше, чем классическая шапка, подходит к элегантным образам и верхней одежде без воротника-стойки — шубам, дубленкам и зимним пальто», — рассказывает стилист.

Эксперт советует подобрать капор в тон перчаткам, обуви или сумке, чтобы сбалансировать цветовую формулу.

Как выбрать:

глубина манишки должна быть не меньше, чем вырезы на одежде, которую вы носите, чтобы утеплить шею,

трикотажный капор для морозов должен быть плотной вязки с шерстью в составе и флисовым подкладом,

у капора обязательно должен быть шнурок по контуру лица, чтобы при необходимости он защитил от ветра и не спадал с головы.

Еще одна вариация головного убора на зиму — это капор из водонепроницаемой мембранной ткани, то есть, по сути, съемный отдельный капюшон.

«Самые удобные его исполнения те, которые имеют замок, как на куртке, чтобы расстегнуть при надевании, а не натягивать через голову», — поясняет стилист.

А самая спортивная альтернатива на зиму — балаклава. Анна:

«Ее задача — закрывать области рта и носа при сильном морозе и ветре. Оба эти варианта лучше сочетаются с более спортивными верхами — пуховиками и парками».

Объемный шарф

Хороший плотный шарф может стать полноценной заменой головному убору и главной доминантой зимнего образа. Хотя активный тренд гиперобъемные шарфы был несколько лет назад, этот прием можно использовать и сегодня, и в некоторых вариациях он периодически возвращается.

«Для пуховика шарф может быть контрастным, ярким, ироничным, чтобы добавить базовой зимней одежде характера. Для пальто или дубленки — наоборот, шарф из той же ткани или близкий по тону добавит гармонии и элегантности. Также не забывайте про текущий тренд на меховые шарфы и манишки. Такой элемент автоматически добавит вам остроты и роскоши», — рассказывает наш эксперт.

Носить такой шарф можно с любым верхом — от шубы до куртки.

Как выбрать:

удобной будет длина не ниже колена в завязанном виде, но для стиля можно взять и длиннее,

чем вы выше, тем длиннее и шире может быть шарф, для тепла и удобства ширина должна быть не меньше 40 см,

плотная вязка и толстые нити обязательны, чтобы шарф держал форму и хорошо смотрелся на объемной зимней одежде,

сочетание шерсти и синтетики в составе сделает его теплым, но достаточно быстро высыхающим после встречи со снегом,

если вы носите преимущественно спортивный и кэжуал стиль зимой, отдайте предпочтение шарфу без бахромы,

самые универсальные — однотонные варианты с крупными надписями или абстрактным неконтрастным принтом — клетка, полоска, окологеометричный, околофлоральный или животный,

очень яркие и контрастные шарфы «перекрикивают» лицо, к ним нужна такая же яркая шапка и макияж.