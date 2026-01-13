Антиэйдж-детокс в разгар зимы: как помочь коже после праздников

Новогодние каникулы часто оставляют на лице честный и беспощадный отчет о прожитом — самое время восстановить цвет, упругость и сияние кожи.

© Freepik

Сбитый режим сна в праздники, переизбыток сахара и алкоголя, сухой воздух и резкие перепады температур отражаются тусклым тоном, обезвоженностью и ощущением стянутости кожи. Однако именно середина зимы идеально подходит для мягкой перезагрузки и антивозрастного детокса без агрессии и спешки. Косметолог Ирина Горлова дала советы, которые помогают запустить этот процесс аккуратно и эффективно.

Курсы кислот: обновление без травм

Зимой самое время побаловать себе эффективными кислотными программами, поскольку солнечная активность минимальна, а кожа легче и быстрее восстанавливается после процедур.

«Речь не о жестких пилингах, а о курсовом применении мягких AHA и PHA кислот, которые выравнивают текстуру, улучшают цвет лица и стимулируют обновление клеток. Они помогают убрать серость, следы усталости и делают кожу более восприимчивой к уходу, она выглядит более свежей, плотной и живой, без эффекта истончения», — говорит эксперт.

Лифтинг-сыворотки как точка опоры

В холода очень важно использовать бьюти-продукты, которые проникают в глубинные слои дермы, питая и подтягивая ее. Лифтинг-сыворотки с пептидами, факторами роста и ниацинамидом помогают вернуть тонус и поддерживают упругость, которой мало кто может похвастаться после затяжных праздников. Тут, конечно, не будет мгновенного эффекта, зато точно получите накопительный результат.

Маски как ритуал восстановления

Маски в этот период (и в зрелом возрасте) пора перестать воспринимать волшебной палочкой, а относиться спокойно, как к части рутины. Лучше чередовать увлажняющие, успокаивающие и питательные формулы, ориентиром должно быть состояние конкретно вашей кожи, а не советы подружек или блогеров.

«Зимой особенно полезны маски с церамидами, экстрактами водорослей и антиоксидантами. Регулярное использование масок возвращает коже комфорт, снижает реактивность и помогает быстрее восстановиться после кислот и активных сывороток, это простой, но очень эффективный инструмент зимнего детокса», — убеждает врач.

Восстановление кожного барьера

Главный ужас после активных праздничных дней — это, конечно, обезвоживание организма вообще, и кожи как следствие. Поэтому антиэйдж-детокс невозможен без работы с барьерной функцией: кремы с липидами, скваланом и жирными кислотами помогают восстановить защитный слой и снизить чувствительность. Когда барьер в порядке, кожа лучше реагирует на активные антивозрастные компоненты, меньше краснеет, собственно, это основа, без которой любые активы работают хуже.