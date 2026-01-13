Образ Кейт Миддлтон в больнице вызвал ажиотаж в Сети

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вызвала ажиотаж в сети из-за своего образа на встрече с пациентами больницы в Лондоне. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Page Six.

Супруга принца Уильяма предстала на публике в бордовом костюме бренда Roland Mouret, который состоял из приталенного пиджака и брюк с высокой посадкой. Кроме того, на ней были красная шелковая блузка и остроносые туфли. При этом визажисты сделали ей макияж в стиле легкого smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, уложили волосы в объемные локоны.

Читатели портала оценили внешний вид Миддлтон в комментариях под снимками. «Просто потрясающе», «Принцесса грациозна, элегантна и следует королевскому протоколу», «Мне очень нравится этот насыщенный бордовый цвет на ней. Она выглядит отлично», «Как всегда великолепна», «О Кейт невозможно сказать ничего плохого, она всегда элегантна и изысканна», «Завидую ее прическе. Она потрясающе выглядит в этом хорошо сшитом костюме», — обсуждали поклонники знаменитости.

В декабре сообщалось, что британский журнал Vogue признал Кейт Миддлтон самой модной знаменитостью 2025 года.