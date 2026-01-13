Бывшая возлюбленная российского миллиардера пришла на концерт в прозрачном платье
Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
39-летняя манекенщица посетила выступление дуэта диджеев Artbat. Она выбрала для концерта прозрачное черное мини-платье. При этом экс-избранница предпринимателя отказалась от бюстгальтера, прикрыв пэстисами обнаженную грудь.
Также модель надела V-образные трусы и дополнила образ серебристой сумкой и солнцезащитными очками.
В декабре 2025 года новый возлюбленный Перминовой — манекенщик Тарас Романов — снялся в откровенном виде для швейцарской версии журнала Numero.