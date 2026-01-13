Miu Miu показали, как создаются изделия из состаренной кожи
Miu Miu представили новый проект Making of Old, посвящённый эстетике и ремесленной красоте техники искусственного состаривания кожи. Инициатива раскрывает закулисный процесс создания эффекта винтажа, благодаря которому новые изделия выглядят так, будто за их плечами уже есть история.
Работа над каждой вещью начинается с тщательного отбора высококачественной кожи и детального изучения её особенностей. Затем материал проходит многоэтапную ручную обработку: мастера шлифуют его, моют и прорабатывают щётками, добиваясь ощущения естественного износа и мягкости, характерной для винтажных изделий.
Эта техника, сочетающая традиционные ремесленные методы с инновационным подходом бренда, используется в разных категориях — от обуви и культовых сумок Arcadie, Pocket и Wanderer до курток, бомберов, микрошортов и других предметов гардероба.
Проект Making of Old отражает философию Miu Miu, в центре которой — любовь к винтажу, внимание к деталям и стремление создавать вещи, рассчитанные на долгую жизнь вне временных трендов.