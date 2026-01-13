Miu Miu показали, как создаются изделия из состаренной кожи

Miu Miu представили новый проект Making of Old, посвящённый эстетике и ремесленной красоте техники искусственного состаривания кожи. Инициатива раскрывает закулисный процесс создания эффекта винтажа, благодаря которому новые изделия выглядят так, будто за их плечами уже есть история.

© Mainstyle

Работа над каждой вещью начинается с тщательного отбора высококачественной кожи и детального изучения её особенностей. Затем материал проходит многоэтапную ручную обработку: мастера шлифуют его, моют и прорабатывают щётками, добиваясь ощущения естественного износа и мягкости, характерной для винтажных изделий.

Эта техника, сочетающая традиционные ремесленные методы с инновационным подходом бренда, используется в разных категориях — от обуви и культовых сумок Arcadie, Pocket и Wanderer до курток, бомберов, микрошортов и других предметов гардероба.

Проект Making of Old отражает философию Miu Miu, в центре которой — любовь к винтажу, внимание к деталям и стремление создавать вещи, рассчитанные на долгую жизнь вне временных трендов.