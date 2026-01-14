Звезда «Универа» снялась в шубе на голое тело

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова снялась в шубе без одежды. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

42-летняя Наталья Рудова позировала в белой шубе на голое тело, валенках и солнцезащитных очках. Съемку актриса устроила дома перед светским мероприятием.

Накануне Наталья Рудова опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в черном комплекте, который состоял из откровенного топа и мини-юбки. Артистка добавила к образу солнцезащитные очки, кепку, бежевую сумку и коричневые кожаные тапки Hermes. Звезда сериала «Универ» позировала с распущенными волосами и без макияжа.

10 декабря Наталья Рудова посетила премьеру новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», которая состоялась в Москве. Актриса появилась на закрытом мероприятии в белом мини-платье в бельевом стиле, черной кожаной куртке, колготках и высоких сапогах. Артистка добавила к образу белые гетры и сумку. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.