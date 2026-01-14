Журналистка Ксения Собчак высказалась о стиле Ирины Шейк с ее дочерью. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Ирина Шейк с самым модным аксессуаром сезона — меховым шарфом. Сама люблю такие, идеальный акцент даже для повседневного образа. Лея Купер пока мамины гламурные приемы не переняла, у нее свой стиль», — отметила Собчак.

Собчак заявляла, что многие обвиняют ее в употреблении «Оземпика», который стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. По словам телеведущей, она бы ни при каких обстоятельствах не стала так рисковать своим здоровьем. Бизнесвумен говорила, что много часов тренировалась в спортзале и продолжает это делать ради фигуры. Знаменитость похудела на семь килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом.